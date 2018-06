Le ministÃ¨re mauritanien de lâ€™intÃ©rieur :

Saharamédias - Le ministère mauritanien de l’intérieur et de la décentralisation a démenti lundi les informations faisant état de la mort à Zraviya, localité située à l’extrême est du pays, de personnes pour cause de malnutrition ou de famine.



Dans un entretien avec la télévision officielle, le directeur de l’administration territoriale, M’Hamada O. Meïmou, a démenti les informations qui ont circulé ces derniers jours faisant état de décès mais évoque plutôt des cas de malnutrition parmi la population.



Meïmou a ajouté que les autorités administratives sont intervenues vendredi après avoir obtenu des informations faisant état de cas de malnutrition dans cette localité. Elles ont recensé, selon lui 65 cas de malnutrition grave et 72 autres cas de moindre gravité pour une population de 200 familles.



Les autorités ont évacué les enfants victimes de malnutrition vers l’hôpital de Néma, la capitale régionale du Hodh Chargui.



Des habitants de la localité ont annoncé aux médias la mort d’une dizaine de personnes, des informations démenties par le ministère mauritanien de l’intérieur et de la décentralisation, qui a demandé la retenue et la crédibilité avant d’annoncer de telles informations.



O. Meïmou a enfin déclaré que les autorités mauritaniennes ont donné des instructions pour la mise sur place d’un point de santé dans la localité de Zraviya qui sera pourvu d’équipes médicales.









