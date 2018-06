Les Ã©lites politiques mauritaniennes se fÃ©licite de l'organisation pour la premiÃ¨re fois en Mauritanie d'un sommet de l'Union Africaine

AMI - Des hommes politiques mauritaniens de différentes orientations se sont félicités, mardi , dans des interviews accordées au reporteur de l'AMI, de l'organisation en Mauritanie, pour la première fois, d'un sommet de l'Union Africaine.



Ces hommes politiques ont précisé que la tenue du 31eme sommet ordinaire de l'Union Africaine à Nouakchott reflète la confiance que placent les dirigeants africains en la Mauritanie.



Ce sommet vient aussi s'ajouter aux nombreuses réalisations du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz qui a déjà présidé l'Union Africaine et dont le mandat, à la tête de l'organisation, a été très riche en réalisations et en rencontres continentales et internationale ayant eu un grand impact sur le renforcement des relations du continent africain avec les autres regroupements régionaux et internationaux comme le sommet UA/Etats unis d'Amérique, le sommet UA/Turquie et d'autres activités menées par le Président de la République au cours de ce mandat pour résoudre les crises et les conflits au niveau africain.



Ils ont en outre indiqué que le Président de la République a prouvé la capacité de la Mauritanie à relever le défi en organisant le sommet arabe en 2016.



Les hommes politiques rencontrés par le reporteur de l'AMI ont précisé que la tenue de ce sommet à Nouakchott constitue un repaire important dans l'histoire du pays confirmant la disposition de la Mauritanie à accueillir d'autres sommets internationaux , car disposant des infrastructures nécessaires à cet effet: aéroports internationaux, réseaux routiers modernes, hôtels, résidences et palais des congrès équipés par des moyens modernes.



Ils se sont, par ailleurs, félicités des répercussions positives qu'aura la tenue de ce sommet sur la Mauritanie, aux niveaux diplomatique, politique et économique, renforçant ainsi la confiance en l'Etat Mauritanien et faisant de lui un pôle politique et une zone attirant les investissements, étant donné le climat de sécurité et de stabilité qui y règne.



Dans ce cadre, le président du parti "El Wiam démocratique et social", M. Boidjel Ould Houmeid, a insisté sur l'importance pour la Mauritanie d'abriter ce sommet de l'Union Africaine, se félicitant des répercussions positives qu'aura l'organisation de cette rencontre sur le pays.



Il a ajouté que la tenue du sommet en Mauritanie confère à cette dernière la place qui lui revient en tant que pays actif disposant de toutes les possibilités dont disposent les pays africains les plus importants.



Pour sa part, le président du parti Sawab, M. Abdesselam Ould Horma, a indiqué que l'organisation de ce sommet en Mauritanie est un évènement important qui aura des répercussions positives sur la dynamisation du rôle du pays au sein du continent, soulignant que la rencontre donnera l'occasion aux dirigeants africains de discuter les différents dossiers posés et de sortir avec les décisions appropriées de nature à contribuer à l'exploitation des richesses du continent et au renforcement de son unité et de sa complémentarité économique et culturelle.



De son côté le président du parti El Karama, Dr Cheikhna Ould Hijbou s'est dit heureux de voir ce sommet africain avoir lieu en Mauritanie, précisant qu'il s'agit là d'une mesure positive qui vient s'ajouter aux réalisations diplomatiques accomplies par la Mauritanie au cours des dernières années sous la présidence du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz.



Il a ajouté que le sommet renforcera la position de Mauritanie au sein du continent africain en tant qu'acteur central dans les différents dossiers africains.



Il s'est enfin félicité du rôle actif joué par le Président de la République pour contribuer à la résolution des problèmes posés dans le continent.









