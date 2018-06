Les Nations-Unies appellent de nouveau la Mauritanie Ã  libÃ©rer Ould Ghadda

Essahraa - Les Nations-Unies ont adressé une nouvelle lettre au Gouvernement mauritanien, dans laquelle, cet organisme condamne la poursuite de la détention de l’ex-sénateur Mohamed Ould Ghadda et exige sa libération.



Ould Ghadda fait l’objet d’une détention arbitraire et doit être immédiatement libéré, indique le courrier de la Commission des Droits de l’Homme des Nations-Unies à la Mauritanie. La lettre demande par ailleurs la poursuite judiciaire des personnes impliquées dans l’emprisonnement de l’ex-parlementaire.



C’est la seconde lettre du genre envoyée par l’ONU à la Mauritanie, après celle de janvier dernier, dans laquelle, elle demande des informations justifiant l’arrestation de Ould Ghadda.



La Mauritanie avait bénéficié à l’époque de 3 mois pour soumettre ses arguments relatifs à cette détention faite sur fond de "trahison transfrontalière", selon les autorités de Nouakchott.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité