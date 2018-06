Nomination de lâ€™ex-MAEC mauritanien Ould Izidbih au poste dâ€™ambassadeur Ã  Londres

Alakhbar - Le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a nommé son ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Dr Isselkou Ould Ahmed Izidbih au poste d’ambassadeur de Nouakchott à Londres.



Cette nomination intervient en pleine préparation du sommet de l’Union Africaine qui se tiendra les 1er et 2 juillet prochain à Nouakchott.



Ould Izidbih avait été remplacé au cours du dernier remaniement ministériel par Ismail Ould Cheikh Ahmed, l’ancien envoyé des Nations-Unies au Yémen avant qu’il ne jette l’éponge en février dernier, rappelle-t-on.





Traduit de l’Arabe par Cridem