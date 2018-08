Le Calame - Mohamed Abdallahi Taleb Ethmane dit Bellahi, le président du pari de l'Alliance démocratique, a déclaré au cours d'une soirée électorale organisée à Nouadhibou que « la détention préventive de Birame Dah Abeid est injuste et politique par excellence et qu'elle est intervenue dans des conditions politiques particulières sur la base d'une plainte inappropriée du journaliste Dedde Abdallah ».



Pour Bellahi, la plainte ne justifie pas qu’on envoie quelqu’un en prison. Comme toutes les autres, elle doit suivre son processus normal sans qu’il y ait mandat de dépôt.



Le candidat de la liste nationale de Sawab croupit en prison depuis quelques semaines et attend un jugement dont la date n’a pas été fixée.















