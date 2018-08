Le prÃ©sident mauritanien : Â« nous nâ€™accepterons pas lâ€™entrÃ©e dâ€™extrÃ©mistes au parlement Â»

Sahara Medias - Le président mauritanien a justifié son soutien au parti union pour la république par sa volonté « de mettre fin aux mensonges qui circulent et s’opposer à la vague des partis extrémistes qui prennent part aux élections et qui ont des agendas contraires aux us des mauritaniens et qui ont été à l’origine de la déchéance de pays arabes connus ».



Allusion à peine voilée au mouvement non reconnu IRA, dont le président est candidat aux élections, qui œuvrerait à l’éclatement de la société et à cultiver la discorde en son sein selon O. Abdel Aziz.



Dans le même panier le président mauritanien a également mis d’autres formations politiques accusées par O. Abdel Aziz de constituer un foyer pour les corrompus et auteurs de gabegies qui aspirent à revenir aux affaires.



Le président mauritanien a appelé à fermer la porte devant ces partis dont les agendas ne servent pas les intérêts du peuple mauritanien qui a longtemps souffert de leurs agissements et qui n’est pas disposé à permettre leur retour aux affaires publiques.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité