RÃ©ponse aux sornettes du dictateur lors de lâ€™Ã©tape de Zoueratte

IRA-Mauritanie - J’ai appris que Mohamed Ould Abdel Aziz a montré clairement et ans ambages la fausseté des allégations des juges dévoyés par l'obéissance aveugle à un tyran corrompu comme lui! Ainsi la plupart de nos juges obéissent au doigt et à l’œil à Mohamed Ould Abdel Aziz et à sa scélérate coterie au lieu de se conformer et d’obéir à l'autorité d’Allah le Tout-Puissant, laquelle constitue la seule règle que tout juge musulman intègre doit toujours observer.



Aussi, dans sa déclaration de Zouerate, le despote qualifie les militants de l’IRA et moi- même de source de danger et de discrimination, prétend que notre discours antiesclavagiste menace la réputation de son régime à l'étranger et son maintien au pouvoir dans le pays et que notre accord avec le Parti SAWAB et notre engagement dans la bataille électorale constituent un danger pour lui et son régime.



Par cette déclaration et ces aveux, le dictateur révèle la véritable raison de l’arrestation de Biram Dah Abeid, de son absence forcée à la première manche de cette bataille et de l'exclusion de ses discours et de son charisme.



Par cette déclaration, le lâche tyran sort de sa cache derrière l’un des indicateurs et des mouchards de la cellule de la police politique se parant de la toge de la presse pour sa calomnie. J’ai également appris que l’inquiétude et la panique l’ont conduit au point d’adresser un appel aux mauritaniens pour faire face au complot prétendument fomenté par SAWAB et l’IRA contre la patrie.



Je lui pose une question : ne vous suffit- il pas d’avoir obtenu un faux témoignage d'espions et l'obéissance des juges avec ton achat en cachette du silence complice de la plupart des forces politiques censées être une opposition ?



Tout cela ne vous a pas donné la confiance en la victoire contre Biram, l'IRA et son alliance avec SAWAB? De ma cellule dans votre inique prison, je te confirme ma poursuite du combat contre ton régime oppresseur jusqu'à ce que je contribue, moi et ceux qui me soutiennent, à débarrasser le pays et le peuple de ton funeste pouvoir.



J’invite tous les Mauritaniens et toutes les Mauritaniennes de toute position politique ou sociale et toutes couches et ethnies confondues à repousser la peur et la cupidité, à rejeter les injonctions du dictateur, à se dresser contre lui et ses sbires dans le scrutin en préparation et à voter pour moi personnellement, Biram Dah Abeid.



Ils ne perdront jamais ma voie clamant haut et fort la vérité face à un gouvernant injuste, tant que je serai en vie, fût- ce en dehors ou à l'intérieur de la prison.



Biram Dah Abeid



De la Prison Civile de Nouakchott



Le 29/08/2018









