Takhou prend les commandes de la Concorde

Rim Sport - L’ASAC Concorde vient d’officialiser, ce mercredi 29 août 2018, l’arrivée de Tahmane Diop "Takhou" ,au poste d’entraîneur principal. Tahmane a fait toutes ses classes à la Concorde des cadets jusqu’aux seniors, il fut également international à plusieurs reprises.



En tant que coach, il a exercé respectivement en deuxième division et en première au sein de FC Deuz. Il a aussi entraîné les petites catégories (U-17 et U-20). Takhou succède à Diop Babacar qui s'est séparé à l'amiable avec les Bleu et Blanc,après une saison et demi d'exercice. Bonne chance Maestro !!!



Enfin, la reprise des entraînements est prévue, le lundi 3 septembre 2018, à 9h, au stade Cheikha.



Source : ASAC Concorde









