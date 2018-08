Je nâ€™ai aucun diffÃ©rend personnel avec Bouamatou, dit Aziz

Alakhbar - Le Président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a catégoriquement démenti, au cours de sa dernière sortie médiatique, l’existence d’un différend personnel avec l’homme d’affaires Mohamed Ould Bouamatou.



« Je ne peux pas avoir de démêlés avec des personnes, des hommes d’affaires ou autres », a-t-il dit. Le Président a qualifié la lettre adressée par Bouamatou aux mauritaniens, « appel à la résistance à la tyrannie », d’article comme tant d’autres, sans verser dans son contenu qui ne mérite pas d’être commenté, a-t-il ajouté.



Traduit de l’Arabe par Cridem









