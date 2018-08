Libye: au moins 27 morts en trois jours de combats prÃ¨s de Tripoli (ministÃ¨re)

Romandie News - Au moins 27 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées, dont la plupart des civils, en trois jours de combats entre milices rivales au sud de la capitale libyenne Tripoli, selon un nouveau bilan jeudi du ministère de la Santé.



Les combats avaient éclaté lundi dans les banlieues sud de la capitale et se sont poursuivis jusqu'à mercredi soir malgré une trêve annoncée mardi qui n'a pas été respectée.



Les affrontements marquaient une pause jeudi après un accord de cessez-le-feu annoncé par des dignitaires des villes de l'ouest du pays, mais il n'était pas clair si les deux camps rivaux allaient continuer à le respecter.



Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par la communauté internationale, a chargé des forces des régions ouest et du centre du pays de veiller au respect du cessez-le-feu.



Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la capitale libyenne est au cœur d'une lutte d'influence entre milices en quête d'argent et de pouvoir.



(©AFP / 30 août 2018 14h02)









