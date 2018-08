Une mission mÃ©dicale Ã©gyptienne effectue des opÃ©rations chirurgicales dans plusieurs spÃ©cialitÃ©s

AMI - Une mission médicale égyptienne, qui entreprend actuellement une visite dans notre pays, a effectué un certain nombre d’opérations chirurgicales dans plusieurs spécialités au Centre hospitalier Mère et Enfant.



La mission est composée de 15 spécialistes dans la chirurgie : orthopédie, pédiatrie, urologie, ophtalmologie, en pédiatrie, urologie, et ophtalmologie, ainsi que des consultants en maladies digestives, hépatiques et pulmonaires.



La mission de spécialistes a entrepris, en étroite coopération avec leurs homologues mauritaniens de l’hôpital national et du centre Mère et Enfant quelque 96 opérations chirurgicales en ophtalmologie, en pédiatrie et en orthopédie.



Le chef de la mission, Dr Abdel Monim Faouzi a, dans une déclaration à l’Agence Mauritanienne d’Information, indiqué que la visite de la mission médicale égyptienne en Mauritanie s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations profondes de fraternité enracinée entre les deux peuples frères et réaffirme le souci de l’Egypte de présenter ce qu’elle peut comme prestations médicales à ses frères en Mauritanie.



Il a relevé que de telles missions médicales renouvelleront leurs visites et développeront le rythme de leur coopération entre les deux pays, félicitant les mauritaniens pour les infrastructures sanitaires modernes réalisées.



Plusieurs patients bénéficiaires des opérations chirurgicales et des consultations se sont félicité de ce genre de missions qui ne manqueront pas de contribuer à renforcer l’action des hôpitaux.













