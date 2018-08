Accord Ã©lectoral pour les rÃ©gionales de Nouakchott entre 5 candidats de lâ€™opposition

Le Calame - Cinq (5) candidats, issus de la mouvance de l’opposition ont signé jeudi 30 août, un accord dans la perspective d’un second tour pour la présidence du conseil régional de Nouakchott, dans le cadre des élections prévues le 01 septembre prochain.



Ces candidats sont Mohamed ould El Abed, de la Convergence Nationale Démocratique (CND), Omar ould Yali (SAWAB/RAG), Omar Ali Thiam, Alliance pour la Justice et la Démocratie/Mouvement pour la Réconciliation (AJD/MR), Mohamed Abdallahi ould Haibelti, Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) et Mohamed Jemil ould Mansour, Forum National pour la Démocratie et l’Unité (FNDU).



Ces candidats proclament leur « vive préoccupation par rapport à la situation de la capitale, la nécessité d’une réforme sérieuse et d’un changement important pour y améliorer les services publics ».



Ils ont convenu de « se soutenir mutuellement en cas de second tour face à un candidat non issu de leurs rangs », laissant le libre choix à chacun dans le cas d’un duel opposant deux (2) prétendants sortis de ces différents partis et coalitions.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité