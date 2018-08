Meeting de clÃ´ture de Tawassoul [PhotoReportage]

Tawassoul - Le rassemblement National pour la réforme et le développement a organisé un meeting populaire dans l’espace ibn Abbas, le mercredi 29/8/2018.



Ce meeting est le dernier à être organisé à Nouakchott après plusieurs dizaines d’activités politiques à travers tout le pays placées sous le slogan « engagement fidèle ».



Ce slogan exprime à quel point les membres du parti sont attachés aux valeurs de notre peuple dont la fidélité, honorer l’engagement, le fait de servir les autres etc.



Plusieurs centaines de militants du parti ont assisté au meeting de clôture placé sous le slogan : « meeting de fidélité » pour à la fois faire le bilan du travail réalisé et s’informer sur les activités à faire durant les deux jours restants de la durée de la campagne électorale.



A ce sujet le président du parti à invité les militants à multiplier les efforts dans la sensibilisation, à travers les porte-à-porte. Il demande à tous d’exhorter les citoyens à retirer leurs cartes électeurs, se présenter tôt dans leurs bureaux de vote pour voter tranquillement, et se libérer pour les indécis afin de les amener à voter pour les listes du parti.



Plusieurs intervenants parmi les leaders du parti dont les candidats aux différentes mairies de Nouakchott, des députés et le candidat au conseil régional de Nouakchott, ont prié les mauritaniens de voter pour le changement avec des maires qui servent les populations et les députés qui défendent les valeurs du peule mauritanien et ses intérêts et qui proposent des lois au service du développement.



Selon Saadani mint Khaytour, de retour d’une tournée à l’intérieur du pays, la majorité de la population est avec Tawassoul et cela va apparaitre le jour de vote.



-----







Avec Cridem, comme si vous y étiez...