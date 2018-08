Les Ã©lÃ©ments des forces armÃ©es et de sÃ©curitÃ© commencent leur vote pour les Ã©lections lÃ©gislatives, municipales et rÃ©gionales

AMI - Les éléments des forces armées et de sécurité ont commencé à voter, vendredi matin à 7 heures, sur toute l’étendue du territoire national, au premier tour des élections parlementaires, municipales et régionales, qui auront lieu, demain, samedi.



Ce vote, qui anticipe d’une journée le scrutin, va permettre aux éléments des forces armées et de sécurité (la Gendarmerie, la Garde nationale, la Police et le Groupement Général pour la Sécurité Routière GGSR) de se consacrer aux aspects sécuritaires et organisationnels de ces élections.



Les bureaux de vote seront fermés à 19 heures de la même journée.













