Le PrÃ©sident de la RÃ©publique :

AMI - Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a appelé les populations de Nouakchott à voter massivement en faveur des listes de l'Union pour la République aux échéances du 1er et du 15 septembre 2018 sans faire de distinction entre les 5 listes.



Il a ajouté en disant: "Vous devez vaincre les rescapés du camp de la gabegie et de l'extrémisme qui ne reconnaissent pas les acquis du peuple mauritanien accomplis dans la dernière décennie et qu'il défendra toujours".



Dans un meeting de clôture de la campagne organisé par l'Union pour la République, jeudi soir, dans la place de l'ancien site de l'aéroport de Nouakchott, en présence de dizaines de milliers de militants, le Président de la République a indiqué que le peuple mauritanien se doit de fermer la porte devant les partis qui prennent comme couverture la religion et ont détruit certains peuples arabes, brûlé la terre et imposé à ces pays un retour à l'âge de la pierre.



Le Président de la République a remercié au début du meeting tous les mauritaniens pour leur présence massive à cette manifestation, se félicitant de la discipline du peuple mauritanien durant la campagne électorale qui s'est très bien déroulée sans nuire à personnes, ce qui reflète la maturité des populations, leur attachement aux valeurs de la démocratie et leur volonté de protéger le pays et garantir sa sécurité et sa stabilité.



Il a ajouté que les populations de Nouakchott sur ce lieu dès les premières heures de la journée et la patience dont ils ont fait preuve en restant sous le soleil brûlant prouve leur attachement aux valeurs et aux idéaux pour lesquels a lutté le peuple mauritanien depuis 2005.



Nous devons, a-t-il dit, immuniser notre peuple contre les partis destructeurs qui veulent le ramener en arrière, soulignant ceux-ci ont nui à l'Islam et échoué dans les pays où ils sont arrivés au pouvoir.



Le Président de la République a noté que nous nous devons de débarrasser notre pays de ces gens-là qui ne cherchent qu'à amasser de l'argent sur le dos des peuples, soulignant que nous devons aussi fermer la porte devant ceux qui ont exploité les peines du peuple mauritanien pour obtenir des acquis personnels ainsi que devant ceux qui s'adonnent à la gabegie et qui ont pillé les biens du peuple mauritanien durant 50 années et l'ont privé des plus simples exigences de la vie, le laissant croulé sous le poids de la pauvreté, de la faim, de la maladie et du sous-développement.



Parlant des partis l’opposition, le Président de la République a dit : « Vous devez user de tous les moyens légaux pour les empêcher d’avoir la majorité, voire les empêcher d’entrer au Parlement ».



Il a appelé le peuple mauritanien à renouveler la classe politique, d’en finir avec l’hégémonie des rescapés du camp de la gabegie, des intérêts personnels et des détourneurs des deniers publics et d’ouvrir largement la porte aux jeunes, aux femmes et aux forces vives pour participer à la construction de l’avenir de leur pays, une Mauritanie forte, libre et prospère.



Il a ajouté qu’il va œuvrer avec tous les moyens légaux pour réaliser une majorité confortable au parlement et qu’il ne sera pas à égale distance de tous les partis politiques existants.



Le Président de la République a passé en revue ce qui a été réalisé dans le domaine de l’édification des forces armées, leur opérationnalité et leur participation, pour la première fois, aux opérations de maintien de la paix, en plus de ce qui a été accompli dans les secteurs de l’hydraulique, de l’électricité, des infrastructures de base, soulignant que ces réalisations apportent des solutions définitives aux problèmes d’eau potable pour un taux de 90% et pour l’électricité dont les services sont confortablement disponibles dans notre pays.



D’un autre côté, il a souligné que les réalisations accomplies au niveau de la santé permettent aujourd’hui aux hôpitaux mauritaniens de dispenser les soins les plus modernes aux citoyens, voire à certains malades des pays voisins.



Au niveau de l’enseignement, il a rappelé la création de l’université moderne des technologies qui concurrence celles de la sous-région, en plus de la place prisée qu’occupent les étudiants mauritaniens dans les universités mondiales.



Le Président de la République a abordé les réalisations dans le domaine routier qui ont permis de relier toutes les villes au réseau routier national et la création de la compagnie aérienne mauritanienne disposant de l’une des flottes les plus modernes de la sous-région, appelant tous les mauritaniens désireux de voyager à l’étranger d’utiliser ses lignes.



Le meeting s’est déroulé en présence du Premier ministre M. Yahya Ould Hademine, du président de l’UPR, Me Sidi Mohamed Ould Maham, du président et les membres de la réforme du parti, des personnalités du gouvernement et de plusieurs candidats des listes du parti en lice pour les élections législatives, régionales et municipales.













