Elections/Mauritanie : RÃ©sultats de la liste nationale mixte aprÃ¨s le dÃ©pouillement de 37,60% des votes

Alakhbar - Le parti Union pour la République (UPR) reste en tête du peloton des partis politiques en course pour les élections des députés de la liste nationale après le dépouillement de 37,60% des votes selon les résultats préliminaires publiés par la CENI.



Et si l'on croit les résultats, la formation politique au pouvoir (UPR) est suivie du parti Tawassoul (RNRD).



Selon nos informations seuls 1535 sur 4080 bureaux ont été dépouillés et voici les résultats :



UPR : 40387 votes soit 16,96%

RNRD : 21240 soit 9,8%



UDP : 9695 soit 4,5%



UFP : 7625 soit 3,8%



RFD : 5922 soit 2,9%



AND : 4719 soit 2,2%



SAWAB : 4378 soit 2,05%



KARAMA : 4204 soit 2,08%



APP : 4353 soit 2,1%



UCM : 3873 soit 1,9%



Choura : 3693 soit 1,8%









