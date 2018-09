Mauritanie: dÃ©cÃ¨s dâ€™une icÃ´ne du thÃ©Ã¢tre national

Atlanticmedia - Le chef de l’équipe théâtrale « Chourouqh », réalisateur et comédien Brahim Ould Semir a été rappelé à Dieu, le mardi 4 septembre courant, révèlent des sources dans la capitale mauritanienne Nouakchott.



L’illustre comédien est décédé à la suite d’un malaise impromptu, à la suite duquel, il fut évacué à l’hôpital militaire de Nouakchott, où il rendit l’âme.



Doté de talents, instruit et de grandes qualités morales, feu Brahim a laissé un énorme vide dans le théâtre national. Atlanticmedia présente à cette occasion ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à tout le peuple mauritanien.



Qu’Allah le Tout Puissant l’accueille en Son Saint Paradis. Amine



A Allah nous appartenons et à Lui nous reviendrons.



Traduit de l’Arabe par Cridem









