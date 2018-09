Mauritanie-Polisario: La justice mauritanienne introduit une demande d'extradition des ravisseurs de Ould Lifdhil

Mauriweb - Le département de la justice a transmis au ministère mauritanien des affaires étrangères et de la coopération du gouvernement de son pays une demande d'extradition des ravisseurs du jeune mauritanien, Mohamed Ould Lefdhil, adressée aux autorités sahraouies à Tindouf.



Le ressortissant mauritanien enlevé par trois ravisseurs sahraouis a été récemment libéré après près d'un mois de garde-à-vue dans la 5ème région militaire du polisario. Il avait été retrouvé et remis sain et sauf ainsi que ses ravisseurs.



Cette affaire d'enlèvement qui a défrayé la chronique, en juillet, s'est déroulée à Zouérate, dans le nord mauritanien. Rappelons enfin que les autorités mauritaniennes et celles de Tindouf avaient jusuqu'ici toujours coopérer pour sévir contre le grand banditisme.













