Mauritanie: la banque Â« El Muamalat Â» augmente son capital de 33%

Africa Top Success - En marge d’une assemblée générale extraordinaire de la banque prénommée « El-Muamalat » de la Mauritanie, une importante décision a été prise et concerne l’augmentation du capital. En effet, les membres du conseil d’administration de ladite banque auraient décidé de porter le capital qui était de six (06) millions d’Ouguiyas MRO.



Ce sera donc une hausse de 33% par rapport à ce capital, qui deviendra selon des indiscrétions de huit (08) millions d’Ouguiyas MRO. La banque en question envisage en outre de renforcer ses fonds à hauteur de dix (10) milliards Ouguiyas au cours du premier trimestre de l’année 2020.



Dans un communiqué qui aurait été distribué à la presse locale depuis jeudi passé, la dire banque a fait savoir que cette augmentation de capital témoigne de la volonté de la structure à accompagner davantage l’économie mauritanienne, en proposant des offres diversifiées de produits bancaires.



Des offres qui seraient proposées dans les domaines du bâtiment et travaux publics, de commerce, de la santé, de l’immobilier, de l’agroalimentaire, des technologies de l’information, de la pêche, de l’éducation, du transport, pour ne citer que ceux-là.



Ladite banque aurait noté dans ce communiqué transmis à la presse locale l’ouverture de quatre nouvelles agences de la BMS à Chami, Nouadhibou, ainsi qu’à El Mina et sur l’artère connue sous l’appellation Charée Errizgh 2 (Capitale mauritanienne). Ce qui fait que le réseau de la banque est riche de vingt (20) agences opérant sur l’ensemble du territoire national.



Sur un autre registre, la banque en question a ouvert sept (7) guichets automatiques de banques portant le nombre à 28 concernant les guichets opérationnels. Elle veut élargir son réseau de ces guichets automatiques afin de renforcer la proximité avec sa clientèle. La banque possède un important réseau de correspondance extérieur.









