Mauritanie-Mali: un chrif somme Ibk et Abdelaziz Ã  quitter le pouvoir

Hiba Press - C’est un Cherif de Nioro très remonté qui a accueilli la Délégation envoyée par le Président mauritanien, Mohamed Oud Abdel Aziz afin d’intervenir auprès de lui pour passer un coup d’éponge sur le conflit qui l’oppose, désormais à jamais, au président du Mali IBK.



Après avoir écouté le chef de la Délégation venue de Nouakchott, le Chérif M’Boué Haidara, dans sa réponse a été on ne peut plus clair : « Allez dire à Abdel Aziz qu’entre IBK et moi, c’est fini. Il n’a pas gagné l’élection présidentielle, c’est Soumaila Cissé qui l’a remportée.



IBK doit quitter le pouvoir. Lui-même, Abdel Aziz doit quitter le pouvoir (sous-entendu : il ne doit pas briguer un troisième mandat).



En tous les cas, s’il (IBK) est reconduit, son autorité ne sera pas reconnue ici à Nioro, son pouvoir ne s’exercera pas ici à Nioro ! « C’est clair et net ».



Le Sphynx









