Elections rÃ©gionales : Lâ€™UPR arrache le Conseil RÃ©gional de lâ€™Adrar

Alakhbar - Le parti UPR a arraché avec une majorité écrasante le siège du conseil régional de l’Adrar au premier tour.



Les résultats annoncés par la CENI, ce mardi, pourraient être définitifs et ils font état d’un taux de 60,42% des suffrages exprimés après le dépouillement de 123 bureaux sur 142 soient 86,62% des voix.



Alors l’UPR a recueilli 15698 voix soient 60,42% et la deuxième position revient à la coalition entre ADU et Tawassoul qui a totalisé 3685 soient 14,18%.



La liste du conseil régional de l’UPR en Adrar est présidée par Mr Yayha Ould Abdel Ghahar, ancien parlementaire et membre du sénat dissout le 6 Août 2017 à la suite d’un référendum populaire.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité