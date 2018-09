Elections: RÃ©sultats provisoires des communes de Nouakchott-Sud aprÃ¨s le dÃ©pouillement de 83,90% des bureaux

Alakhbar - Si l'on croit les résultats provisoires annoncés par la CENI, dans les communes de Nouakchott-Sud, il y aura un second tour entre l'UPR et le candidat de la coalition du FNDU.



Commune de Riad : 61 bureaux sur 66 soient 92,42%



UPR : 2064 Soit 14,86%



Coalition du FNDU : 1402 soit 10,10%



SAWAB : 1079 soit 7,7%



UDP : 1048 soit 7,5%



APP : 933 soit 6,7%



Commune d’Arafat : 95 bureaux sur 96 soit 98,96%



Coalition du FNDU : 6649 soit 29,39%



UPR : 5735 soit 25,35%



Moustaqbel : 658 soit 2,90%



SAWAB : 649 soit 2,89%



Commune d’El Mina : 42 bureaux sur 74 soit 56,76%



Coalition du FNDU : 1222 soit 14,25%



UPR : 1162 soit 13,25%



APP : 957 soit 11,16%



Sawab : 449 soit 5,23%



RFD : 412 soit 4,80%













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité