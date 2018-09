Des blessÃ©s Ã  la suite dâ€™un accrochage entre policiers et militaires Ã  AÃ¯oun

Essahraa - Des éléments du Commissariat de police d’Aïoun, la capitale de la wilaya du Hodh Charghi ont grièvement été blessés, à la suite d’une brusque agression, menée contre eux par des militaires enturbannés, le mardi soir, 4 septembre courant.



Les blessés en uniforme couverts de sangs, à la suite de l’assaut, ont été évacués à l’hôpital régional d’Aïoun, après ce violent accrochage. L’incident s’est produit à la suite d’une dispute opposant un flic à un militaire.



Ce dernier aurait, comme d’habitude dans la tradition kakie chez nous, alerté ses collègues, lesquels se sont pris impitoyablement, dans un élan de vindicte et de solidarité voire même de correction aux policiers.





http://essahraa.net/node/3032