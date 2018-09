Mauritanie : la circulation dans la capitale paralysÃ©e aprÃ¨s la pluie

Saharamédias - Une hauteur de pluie de près de quarante millimètres a été enregistrée dans la nuit de mardi à mercredi dans certains quartiers de la capitale.



Ces précipitations ont inondé les principaux axes routiers de la capitale et favorisé la constitution de flaques d’eau sur les voies secondaires. Ce mercredi matin la circulation à l’intérieur de la capitale était paralysée, certaines voix étant impraticables.



Les citernes de l’office national de l’assainissement ont été vues aspirant les eaux de pluie sur certains axes, notamment l’avenue Mokhtar O. Daddah dans le quartier de Tevragh Zeina.



Une société chinoise avait été chargée, depuis l’année dernière de réaliser un circuit d’assainissement pour le drainage des eaux de pluie à Nouakchott, un projet qui connait encore quelques difficultés.



Le coût de ce projet, selon le gouvernement mauritanien, a atteint 15 milliards d’anciennes ouguiyas.









