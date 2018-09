Caravane de secours des populations inondÃ©es dâ€™Akjoujt [PhotoReportage]

Nissa Munfighat - L’association Nissa Munfighat a organisé le vendredi 31 août 2018 une caravane de secours aux populations d’Akjoujt victimes des inondations issues des dernières pluies qui se sont abattues sur la région de l’Inchiri.



Dans le cadre de cette caravane, l’association a distribué, des kits alimentaires, des nattes, des tentes, des habits et des couvertures.



Notons que les inondations avaient fait beaucoup de dégâts, surtout pour les populations les plus vulnérables qui ont perdu presque tout. L’intervention s’est faite à point nommé et a été saluée par l’ensemble des bénéficiaires, ainsi que par les autorités qui ont apprécié cette opération qui a soulagé des populations complètement démunies et sans moyens.



Cette activité a bénéficié du soutien financier de l’Agence Tadamoun qui a apporté un appui substantiel à l’association Nissa Munfighat dirigé par Siyda Mint Mahmidi.



L’activité a également bénéficié de la collaboration étroite des autorités administratives au niveau d’Akjoujt qui ont facilité son déroulement dans de bonnes conditions.



