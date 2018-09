Le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ONU fÃ©licite la Mauritanie pour le dÃ©roulement dans le calme des Ã©lections

Alakhbar - Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a félicité la Mauritanie pour l'organisation des élections dans le calme, samedi 1er septembre 2018. Il a appelé toutes les parties prenantes à continuer à travailler pacifiquement et faire preuve de responsabilité jusqu'à la proclamation des résultats.



« Le Secrétaire général félicite le peuple mauritanien pour la tenue pacifique des élections parlementaires, régionales et municipales le 1er septembre, qui ont vu une large participation des partis politiques », a indiqué son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une déclaration de presse.



Toujours selon la même déclaration, le numéro 1 de l'ONU qui cite la presse, souligne que "les partis d'opposition mauritanienne ont dénoncé des fraudes lors de ces élections et la mainmise de l’administration sur la Commission électorale nationale indépendante (CENI)".



C'est dans ce sens qu'il invite les parties à régler tout différent "par le dialogue et conformément à la loi".



Par Alakhbar









