VidÃ©o. Mauritanie-CorÃ©e du Nord: qu'est parti faire Aziz chez Kim Jong Un?

Le360 - Alors que les chefs d'Etat africains évitent d'entretenir des relations diplomatiques avec la Corée du Nord, le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz affiche son indépendance vis-à-vis de la bien-pensance. Après avoir assisté au sommet Chine-Afrique, il a fait un détour vers son "ami" Kim Jong Un, le président nord-coréen.



Dans la presse mauritanienne, la communication gouvernementale a choisi la discrétion en se contentant uniquement de donner l'information de son arrivée samedi à Pyongyang.



Le président mauritanien était parti assister aux cérémonies de commémoration du 70e anniversaire de la création de l'Etat de Corée du Nord qui a vu le jour en 1948. Mais, beaucoup estiment qu'il est peut-être parti négocier des contrats d'armement avec le régime nord-coréen, bien que ce dernier soit sous embargo.







Il faut dire que certains pays africains ont toujours eu des relations avec Pyongyang. A titre d'exemple, la Statue de la Renaissance africaine, haute de 49 m et devenue un monument incontournable à Dakar, a été construite par les Nord-Coréens, en 2010, sous le régime du Président Abdoulaye Wade.



