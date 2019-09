Chirac, une figure emblÃ©matique des relations franco-arabes (prÃ©sident mauritanien)

Apanews - Le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a qualifié l’ancien chef d’Etat français, Jacques Chirac de « figure emblématique des relations franco-africaines et franco-arabes ».



« C’était un grand ami de la Mauritanie, épris de fraternité et de justice », a écrit M. Ghazouani dans un message rendu public vendredi à Nouakchott. M. Chirac est décédé jeudi à Paris à l’âge de 86 ans.



Dans son message, le chef de l’Etat mauritanien a également décrit « un Homme d’Etat aux qualités humaines et professionnelles remarquables ».



M. Chirac a « marqué de son empreinte la vie politique française et internationale tout au long de ces dernières décennies », peut-on aussi lire dans le texte, qui souligne que la mémoire du défunt « restera à jamais gravée dans l’histoire ».



Le président mauritanien a exprimé dans le message adressé à Emanuel Macron une « profonde tristesse » après le décès de Chirac.



MOO/te/APA













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité