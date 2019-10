Arabie Saoudite. Les Houthis annoncent la capture de Â«â€‰milliersâ€‰Â» de militaires saoudiens

Ouest-France - Un porte-parole du mouvement yéménite des Houthis a déclaré à la télévision, samedi, que des milliers de soldats de la coalition dirigée par l’Arabie Saoudite au Yémen ont été capturés lors d’une opération lancée trois jours auparavant.



Le mouvement rebelle yéménite des Houthis a annoncé samedi la capture de « milliers » de militaires saoudiens, dont des officiers, et la saisie de « centaines » de blindés lors d’une attaque d’envergure à la frontière avec la province saoudienne de Najran.



Un porte-parole militaire des Houthis a déclaré sur la chaîne de télévision de la rébellion chiite, Al Masirah, que « trois brigades ennemies » étaient tombées lors de cette opération lancée il y a 72 heures avec l’appui de drones et batteries antiaériennes, notamment.



Des milliers de soldats de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen ont été capturés, parmi lesquels « de nombreux officiers et soldats de l’armée saoudienne », a-t-il dit.



L’attaque présumée n’avait pas été confirmée dans l’immédiat par les autorités saoudiennes.



Ouest-France avec Reuters













