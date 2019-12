Mauritanie : les Ã©changes commerciaux extÃ©rieurs en rÃ©gression

Sahara Médias - Selon l’office mauritanien des statistiques les échanges commerciaux avec l’étranger ont chuté de 25,1% au cours du second trimestre de cette année comparés à ceux de l’année dernière.



Selon ces statistiques ce recul a concerné à la fois les importations et les exportations et ces échanges ont été de l’ordre de 54,9 milliards de nouvelles ouguiyas. Cette valeur a enregistré une augmentation de 26,4% comparée à la même période de l’année dernière.



Les statistiques précisent que les importations ont atteint 29,6 milliards de nouvelles ouguiyas, soit un recul de l’ordre de 19,7% par rapport au deuxième trimestre alors que les exportations se sont chiffrées à 25,2% de nouvelles ouguiyas, accusant une diminution de 29,1%.



La même source précise que l’Europe est restée en tête des partenaires de la Mauritanie avec 50,7% des importations et 47,2% des exportations alors que la part de l’Afrique n’a pas dépassé les 5,7% en ce qui concerne les importations et 9,6% pour les exportations.









