Un jeune de 17 ans noyÃ© dans les eaux maritimes Ã  hauteur de Tiguend

Tawary - Un jeune âgé de dix-sept ans s’est noyé vendredi 07 août 2020, en début d’après-midi, à hauteur de la plage de Tigeund, à mi-chemin entre Nouakchott et Rosso, après avoir échappé à la vigilance de ses amis.



Le drame est survenu dans une zone agitée, interdite à la baignade à un moment ou la mer était fortement houleuse, indiquant que les sources. Informés des secouristes sont arrivés très rapidement sur les lieux, et depuis, ils sont à la recherche, mais en vain.



Il s’agit d’un jeune venu avec ses camarades d’une localité située à 24 Km de Rosso pour une baignade en mer. Sa disparition a plongé ses amis dans la consternation, a-t-on appris.



Cette nouvelle noyade porte à cinq le nombre de victimes de la mer depuis le début de cette forte chaleur, déplore-t-on, soulignant qu’au courant des semaines passées,quatre jeunes hommes se baignant à hauteur de la plage à Nouakchott ont soudainement étaient emportés par les eaux.



C’est la raison pour laquelle, les autorités ont interdit aux visiteurs des plages d'accéder aux zones non autorisées à la baignade, néanmoins, des éléments de la protection civile et des brigades de la marine nationale effectuent des patrouilles le long de la plage pour parer à d’éventuelles noyades.



Par A.SIDI











