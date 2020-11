KHB appelle Ã  une action rÃ©gionale contre lâ€™immigration irrÃ©guliÃ¨re

Le Calame - Kane Hamidou Baba, leader de la Coalition Vivre Ensemble (CVE), candidat malheureux à l’élection présidentielle mauritanienne du 22 juin 2019, a lancé un appel de détresse aux dirigeants d’Afrique de l’Ouest, du Maghreb et de l’Europe, pour unir leurs efforts, en vue de mettre fin au drame de l’immigration clandestine, mardi au cours d’une conférence de presse.



En recrudescence, ce phénomène des jeunes ressortissants d’Afrique de l’Ouest, notamment des sénégalais, tentant de rallier l’archipel espagnol des iles Canaries à travers des embarcations artisanales, fait des centaines de victimes ces dernières semaines, selon des statistiques concordants.



Le leader de la CVE estime « qu’un seul État ne peut faire face et régler cette question, qui a une dimension sous-régionale, régionale et internationale. Tous les pays de la région et les partenaires doivent agir de concert pour mettre fin aux images insoutenables des jeunes engloutis par les océans ».



Parlant de la source du mal, M. Kane pointe du doigt un échec récurrent des politiques de l’emploi depuis plusieurs dizaines d’années, donc la responsabilité des gouvernements, mais aussi celle des familles et de la société, réclamant des sanctions pénales plus sévères à l’encontre des passeurs.



M. Kane Hamidou Baba, signale-t-on, est un ancien député et ex vice-président de l’assemblée nationale.













