Foot africain: le Mauritanien Ahmed Yahya vise la prÃ©sidence de la CAF

RFI Afrique Foot - Ahmed Yahya a annoncé sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF), le 9 novembre 2020.



Le patron de la Fédération mauritanienne est le quatrième candidat déclaré pour l’élection du 12 mars 2021, après le président sortant de la CAF Ahmad, l’Ivoirien Jacques Anouma et le Sud-Africain Patrice Motsepe.



La liste des candidats à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF) ne cesse de s’allonger, juste avant la date limite (12 novembre) pour déposer son dossier.



Celui du Mauritanien Ahmed Yahya a atterri au siège de la CAF. C’est en tout cas ce que le patron de la Fédération de football de la république islamique de Mauritanie (FFRIM) a annoncé ce 9 novembre 2020 sur les réseaux sociaux : « Soucieux de promouvoir le football africain et au terme d’une profonde réflexion et d’amples concertations, j’ai décidé de présenter ma candidature. »



Travail de fond



Ahmed Yahya n’est pas le plus connu et le plus influent des présidents d’associations. Mais il est devenu une figure du foot africain ces dix dernières années.



Élu président de la FFRIM en 2011 à 35 ans seulement, il se lance alors dans un vaste chantier de construction du ballon rond mauritanien. À son arrivée, l’équipe nationale A pointe à la 190e place du classement des nations. Avec l’aide de l’entraîneur Patrice Neveu, Ahmed Yahya s’attèle à relancer le championnat national et les différentes sélections. Premier succès en 2013 avec la qualification de l’équipe nationale locale pour le Championnat d’Afrique des nations 2014 (CHAN 2014).



Quelques mois plus tard, un autre Français, Corentin Martins, devient sélectionneur. Après avoir échoué à se qualifier pour le CHAN 2016, l’ancien milieu de terrain conduit les Mourabitounes jusqu’au CHAN 2018 et surtout à leur première Coupe d’Afrique des nations, la CAN 2019. Ceux-ci évoluent désormais autour de la 100e place du Classement FIFA.



Quels soutiens ?



Ces résultats valent à Ahmed Yahya reconnaissances et récompenses, comme le titre de président de fédération de l’année 2017 aux CAF Awards. En 2017, il est élu au Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF). En 2018, il reçoit en grandes pompes à Nouakchott le président de la Fédération internationale de football (FIFA) Gianni Infantino qui le félicite chaudement : « Le travail effectué en Mauritanie par la fédération est un exemple, pas seulement au niveau local, régional, africain mais un exemple au niveau mondial. »



Proche des influents présidents des fédérations d’Afrique du Nord, Ahmed Yahya représente toutefois la zone ouest A. Y puisera-t-il les indispensables soutiens pour pouvoir être officiellement candidat le 12 mars 2021 à Rabat puis percer durant un scrutin qui s’annonce de plus en plus disputé ?



Texte par : David Kalfa













