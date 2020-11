CommuniquÃ© de presse : LREM nomme un reprÃ©sentant au Maghreb et en Afrique de lâ€™Ouest

Mohamed Reda Taougar - Un courriel a été adressé à l’ensemble des adhérents informant de la nomination de Monsieur Jaoued Boussakouran en tant que référent et porte-parole du mouvement au Maghreb et en Afrique de l’Ouest (16 pays de la 9ème conscription des Français de l’étranger).



En effet, dans le cadre de la restructuration de La République En Marche (LREM), et suite à l’adoption des statuts par la Convention du parti, un nouveau référent a été désigné par le bureau exécutif du mouvement politique Français.



Des nouvelles attributions pour les référents sont prévues dans les statuts adoptés (art 9-2) :



- Le réfèrent devient désormais le porte-parole du mouvement et du comité politique territorial



- il est chargé d’animer et de structurer le mouvement au Maghreb et en Afrique de l’ouest.



- il assure l’organisation du mouvement en vue des échéances électorales…



M. Jaoued Boussakouan est l’un des fondateurs du mouvement « En Marche » au Maroc. Il était auparavant animateur du comité LREM de Casablanca. Sur le plan associatif, il est Secrétaire Général du club d’affinité Paris-Casablanca dans le cadre duquel il a organisé de nombreuses rencontres politiques avec différentes personnalités françaises et marocaines.



Sur le plan professionnel, le nouveau réfèrent a créé en 2013 la filiale marocaine du cabinet de relations publiques, APOSTROPHE. Il développe pour ses clients au Maghreb et en France des actions de communication et d’influence.



A propos de LREM, La République en marche (abrégée LREM ou LaREM, parfois REM, voire LRM), également appelée par sa première dénomination En marche (EM) est un parti politique français lancé en avril 2016 par Emmanuel Macron. Le parti se veut central dans l'échiquier politique français



Casablanca, Mercredi 11 Novembre 2020



Contact presse : Reda Taougar



Contact : 06 61 72 22 00

















