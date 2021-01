Autour dâ€™un ThÃ© : Toujours les mÃªmes

Le Calame - C’est jusqu’à quand que c’est descends toi ou monte toi ! Où es tu ? Je suis là ! C’est qui ton parent ou ton parrain ? J’ai dit que je me demande que c’est jusqu’à quand que ça va continuer comme ça ? Toi dénommé de la Somelec mais nommé à la zone franche.



Mine de rien. Va là-bas avec tes pertes et profits et toi viens là comme cela tout simplement. Sans que ni l’un sache pourquoi il est dégommé ni que l’autre pourquoi il est greffé. Presque les mêmes hommes et les mêmes femmes. Au point que parfois certains ou certaines reviennent deux à trois fois au même poste. Tout ça, ça donne le tournis.



Du temps de Maouiya, c’était le jeu de la cagnotte et des dés. C'est-à-dire comme le disait quelqu’un que pour être nommé, il fallait trois choses : Un, être du parti républicain, démocratique et social (PRDS). Deux, que ton nom soit dans la cagnotte.



Trois, être chanceux pour être bien tiré et sortir ainsi du lot pour tomber au hasard sur un poste ministériel qui peut ne rien à voir avec ta formation si jamais tu as été formé à quoi que ce soit. Ya rien qu’on n’a pas vu.



Un professeur d’Arabe, ministre des mines et des nouvelles technologies. Un agronome, ministre des affaires islamiques et de l’enseignement originel. Un ingénieur, ministre de la femme, de l’enfant et de la famille.



C’est ça que la cagnotte a emmené ! Et ainsi de suite. Puis après on reprend les mêmes et on recommence. Toi va là-bas, moi va ici, mon ami va là-bas, mon cousin va là-bas, le cousin de mon ami va là-bas, la copine de ma petite amie va ici et le cousin de mon ami va quelque part. L’essentiel est qu’il ait quelque chose. Je vous assure.



Ce n’est pas la peine de jurer pour vous que moi je connais des gens qui sont là depuis que je suis devenu ‘’ conscient’’, c'est-à-dire depuis maintenant plus de quarante ans. Il y en a même qui sont là depuis bien avant.



Des gens qui ont travaillé avec feu le premier président et qui sont là vivants et bien vivants et aux affaires avec le dernier président. Des gens qui travaillent avec leurs petits fils et parfois même en deviennent leurs subordonnés. Des poignées de gens qui sont toujours là à tourner avec tous les systèmes.



Des fossiles. Des inoxydables. Des ininflammables. Regardez autour de vous. Visitez toutes les institutions de la République. De la présidence à la prison des femmes de Nouakchott. Ayez la curiosité de savoir qui les préside ?



Quelques exemples : Assemblée Nationale, Conseil Constitutionnel, Prix Chinguetti, Conseil Economique, Social et environnemental, les partis politiques les plus en vue, tous les ministres, les quelques rares exceptions confirmant la règle, les directeurs généraux des plus importants établissements et sociétés, les coordinateurs des projets les plus juteux, les conseils des administrations, les chargés de mission et conseillers du président et de son premier ministre et bien des choses encore.



Ceux là et celles là ! Regardez-les ! Faites un petit jeu de curiosité pour savoir combien étaient là avec Maouiya avec feu Ely avec feu Sidi avec Aziz et avec Ghazouani. C’est quel pourcentage ? C’est quel scandale.



Oui, des scandales puisque parmi eux et elles il y en a qui ont même été indélicats (merci l’euphémisme). Il y en a qui ont payé des centaines et des dizaines de millions détournés des caisses publiques. Il y en a qui sont cités en bonne place dans le rapport de la commission d’enquête parlementaire.



Cité et récité. C’est jusqu’à quand qu’on va continuer à faire comme ça ? Chez nous, même les fous sont les mêmes. Ils sont les mêmes depuis des décennies dans les mêmes carrefours. Au niveau des mêmes feux rouges. Chez nous, les fous, les mendiants et les hauts responsables ne changent pas. Ils usent, ils abusent mais ne cèdent jamais.



Moi applaudir. Moi danser. Moi changer de camp au gré des systèmes. Mais, moi, pas bouger. Maman pas bouger. Papa pas bouger. ‘’Celui qui part, part sur moi et celui qui arrive, arrive sur moi’’, c’est la devise des hommes….bleus ! Salut !



Sneiba El Kory









