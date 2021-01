Orpaillage : lâ€™armÃ©e mauritanienne a quadrillÃ© la nouvelle zone de prospection de Chegatt

Sahara Médias - L’armée mauritanienne a annoncé samedi que ses unités vont procéder à un balayage sécuritaire global de la zone de Chegatt et ses environs, dans l’extrême nord-est du pays en prévision de son ouverture aux orpailleurs dès mardi prochain.



L’état-major général des armées a demandé à tous les orpailleurs de quitter la zone et de se rendre à Zouerate en attendant le lancement officiel des opérations d’orpaillage. Il a rappelé qu’il existe un plan adopté par la deuxième région militaire et la société MAADEN MAURITANIE.



L’état-major a précisé que la zone ouverte à l’orpaillage sera quadrillée et des passages sécurisés pour y accéder seront déterminés, des mesures fermes seront prises afin d’assurer la sécurité des citoyens et assurer la célérité des opérations de prospection.



Le communiqué de l’état-major précise que toute transgression des dispositions arrêtées exposera ses auteurs aux mesures sécuritaires en vigueur dans les zones militaires bouclées.



L’armée mauritanienne avait entamé depuis quelques jours l’évacuation de la zone de Chegatt et ses environs des orpailleurs ne disposant pas d’autorisations, selon le correspondant de Sahara Medias dans la wilaya de Tiris Zemour.



La société MAADEN MAURITANIE, avec le concours de l’armée nationale a déterminé les limites de la zone ouverte à l’orpaillage en perspective de son ouverture aux prospecteurs.













