Mauritanie : Tawassoul dénonce la normalisation du Maroc avec l’Israel

Senalioune - Le Rassemblement national pour la réforme et le développement (Tawassoul) a attaqué la décision marocaine de normaliser pleinement les relations diplomatiques avec Israël. Le parti considère cette normalisation comme un «coup de couteau» à la question palestinienne, et une contribution à sa liquidation.



Dans une déclaration, le parti Tawassoul a appelé les peuples islamiques et le “peuple libre du monde”, selon l’expression du communiqué, à rejeter “de laisser tomber la cause de la Palestine”, en activant toutes les formes de soutien au peuple palestinien dans sa lutte “légitime” pour résister à l’occupation et restaurer ses droits inaliénables dans leur intégralité et sans compromis.



Le Maroc a accepté de rétablir ses relations diplomatique avec Israel, après que le président américain Donald Trump a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.





Par Moustapha Sidiya