Bordeaux : tensions lors de rassemblements pour le Sahara occidental Ã  la Victoire

Sud-Ouest - Deux manifestations étaient organisées ce samedi en début d’après-midi à la Victoire, l’une en soutien au Maroc et l’autre aux Saharouis, dans le cadre du conflit diplomatique au Sahara occidental. La police a dû intervenir après quelques altercations.



Vers 13 heures ce samedi 12 décembre, place de la Victoire, une trentaine de membres de la communauté marocaine de Bordeaux se sont réunis en soutien aux revendications territoriales du Maroc sur le Sahara occidental, territoire nord-africain faisant l’objet, depuis 1975, d’un conflit entre le Maroc et les forces sahraouies du mouvement indépendantiste Polisario, notamment soutenues par l’Algérie.



Aux alentours de 13h40, une trentaine d’autres manifestants se sont rassemblés sur la place, en soutien aux Sahraouis cette fois. Les deux rassemblements se sont d’abord fait face pacifiquement, avant que la situation ne dégénère avec quelques altercations et provocations. La police est intervenue, séparant les deux rassemblements.



Ces manifestations ont lieu après que le président américain, Donald Trump, a reconnu vendredi 11 décembre la légitimité du Maroc à revendiquer le Sahara occidental. Le mois dernier, le cessez-le-feu entre Marocains et Sahraouis a été rompu à la suite d’une opération militaire marocaine.



