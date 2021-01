Enseignement : les prestataires de services manifestent et demandent leur insertion dans la fonction publique

Alakhbar - Un groupe de prestataires de services de l’enseignement a manifesté le samedi, 12 décembre courant, devant le siège de l’Assemblée nationale à Nouakchott.



Les protestataires qui ont brandi des banderoles demandant leur intégration dans la fonction publique et la prise en considération de leur rôle dans la réforme de l’enseignement.



Ces protestations interviennent en concomitance avec la discussion de la commission des finances du budget du ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et de la réforme pour 2021 de 7 139 497 118 ouguiyas.



