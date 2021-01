Mauritanie : instauration du couvre-feu dÃ¨s 18h pour Ã©viter la propagation du covid-19

Sahara Médias - Les autorités mauritaniennes ont annoncé de dimanche l’instauration d’un couvre-feu afin de prévenir la propagation du coronavirus.



Dans un communiqué de presse publié dimanche le ministère mauritanien de l’intérieur et de la décentralisation annonce l’instauration d’un couvre-feu sur toute l’étendue du territoire national de 18h à 6heures du matin.



Ce couvre-feu, précise le communiqué est effectif dès ce dimanche. Le ministère a appelé les populations au respect des dispositions édictées dans de telles situations.