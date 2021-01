Pour renforcer l'effort de prÃ©vention, la PrÃ©sidence de la RÃ©publique annonce de nouvelles mesures

AMI - La présidence de la République a annoncé dans un communiqué rendu public aujourd'hui (dimanche) qu'un certain nombre de nouvelles mesures seront prises pour renforcer l'effort de prévention et de précaution contre la pandémie Covid-19.



Voici le texte de ce communiqué :



« La Présidence de la République annonce qu'au vu de la propagation rapide de Covid 19 et de l'augmentation alarmante du nombre d'infections et de décès qui en résultent et en appui à l'effort général de prévention et de précaution, qui est de loin notre arme la plus puissante face à la pandémie, les mesures suivantes ont été décidées:



1 -Couvre-feu de six heures du soir à six heures du matin sur tout le territoire national, à partir d'aujourd'hui, dimanche 13 décembre 2020.



2- Fin de l’horaire de travail dans les départements et bureaux à quatre heures l’après- midi ;



3 - L'application stricte des procédures prévues pour le transport des personnes dont le nombre maximum est consigné dans les cartes grises pour les voitures en général et les véhicules de transport en particulier, et l'obligation du port de masques aux voyageurs.



Le ministère de l'Orientation islamique annoncera, après avoir consulté les associations des Ulémas et des Imams, ce qui sera décidé concernant la prière du vendredi.



En outre, toutes les mesures d'accompagnement que pourrait nécessiter l'évolution de la situation seront prises et annoncées consécutivement.













