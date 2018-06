La SOGECO Å“uvre dans lâ€™humanitaire [Photos]

Le Calame - La SOGECO s’investit dans l’humanitaire à travers l’amicale des femmes de la société. Cette structure, soutenue matériellement par la direction, a mené ces derniers temps des activités humanitaires et soutenu des associations œuvrant dans ce domaine.



Ainsi, une opération de distribution de 50 kits alimentaires constitués de produits de premières nécessités a été entreprise au bénéfice de quelques employés de la SOGECO. Par la suite, l’Amicale des Femmes de la SOGECO a mené une action similaire au profit des personnes démunies à El Mina.



Aussi bien à Tarhil que dans la zone du wharf, mitoyenne à la direction Logistique et Transport, les populations, confrontées quotidiennement à un problème récurrent d’eau ont été ravitaillées en citernes d’eau.



En outre, la SOGECO a sponsorisé la Marmite du partage pour ses activités du ramadan à travers le financement de la grande sortie de rupture du jeûne de la journée du 26 mai 2018 au profit des populations défavorisées de la Gazra Gorgol dans la Moughata de Toujounine.



L’ Ecole « Les Espoirs du Désert » de l’ONG « Sos Exclus » a bénéficié d’un financement octroyé par l’Amicale des Femmes de la SOGECO. Ce soutien financier a permis aux enfants de la rue, orphelins et démunis de bénéficier d’un mois de scolarisation ainsi qu’ une collation durant deux semaines.



