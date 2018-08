Mauritanie : Le prÃ©sident Aziz a

Alakhbar - Après avoir juré en public de respecter la Constitution, le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel, a « violé son serment en parlant de troisième voire même de quatrième mandat », selon Mohamed Mahmoud Ould Saydi, chef du parti d’opposition Tawassoul.



« Le peuple mauritanien, qui a compris le jeu du Président, n’acceptera rien d’autre que le changement », a indiqué Ould Saydi lors d’un meeting électoral tenu dimanche à Nouadhibou (Nord).



Mohamed Mahmoud Ould Saydi a par ailleurs appelé ses partisans à « rester sur le lieu de vote » au soir du 1er septembre « pour empêcher toute fraude éventuelle ».



Les Mauritaniens sont appelés à des élections législatives, régionales et municipales le 1er septembre prochain. Une centaine de formations politique dont le parti majoritaire (UPR-Pouvoir) et les Islamistes de Tawassoul, deuxième force politique du pays.

















