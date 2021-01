Rmi-info - Qui est Kadiata Malick Diallo, cette députée, élue du peuple, à l’Assemblée nationale mauritanienne ?



Son engagement sans faille, ses questions qui fâchent adressées aux dirigeants du Gouvernement, pour une Mauritanie plus juste et plus égalitaire, en faveur de tous les citoyens font d’elle l’une des personnalités les plus connues et les plus respectées de son pays.



Le récit qui suit retrace son parcours et ses luttes, en tant que femme, mère, enseignante, membre d’un parti politique, à travers l’histoire de la Mauritanie des années 1950 à nos jours.



Cet ouvrage est également un hommage rendu à la femme Mauritanienne et à toutes les femmes du monde. À toutes ces filles qui pensent qu’elles n’ont pas leur place dans les affaires de la cité. À toutes les femmes africaines qui sont le moteur, le cœur et l’esprit de nos sociétés qui grandissent entre traditions et modernité.



Par Mohamed LAM



Essayiste-écrivain

















