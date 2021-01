Taximan dangereux

L'Authentique - Actuellement, un dangereux taximan circule librement dans la ville de Nouakchott. Nul ne sait encore combien de personnes a-t-il déjà dépouillées, ni combien de femmes il a détroussées. Ce qui est sûr, c’est que trois citoyens ont déclaré avoir été victimes de lui. Tous ont été menés en barque, de manière similaire.



A entendre leurs déclarations, on jurerait que le taximan choisirait ses clients. Parce que chaque fois, il s’agit de clients transportant des colis qui prenant place dans le véhicule, placent leur dans la malle arrière de la voiture, de leur propre gré, le cas contraire, c’est lui qui se propose de le faire.



Sa technique est la même : au terme de la course, le chauffeur se fait payer et attend que son client descende du taxi pour aller recueillir son colis. Le temps de se mettre à l’arrière de la voiture, et voilà le chauffeur démarrer en trombe, disparaissant dans la nature.



Et le comble, c’est que les repères ne sont pas nombreux qui permettent de retrouver l’homme : ne disposant pas de plaque d’immatriculation, il s’agit d’une voiture de marque Mercedes, couleur taxi et d’un conducteur enturbanné au visage, des lunettes noires et portant des gants aux deux mains.



AB









