Le chef d'Etat-major des armÃ©es franÃ§aises achÃ¨ve une visite de 48 heures au Mali

Agence Anadolu - Le chef d’État-major des armées françaises, François Lecointre, a achevé, vendredi, une visite de 48 heures au Mali, ont rapporté des médias français.



Le général Lecointre s'est rendu dans le nord pour y visiter les troupes françaises et européennes présentes dans cette partie du pays afin de lutter contre le terrorisme. Il a achevé sa visite, la première depuis le coup d'État du 18 août dernier, par Bamako où il a rencontré plusieurs autorités de la transition, précise Radio France Internationale (RFI).



De sa visite dans le nord du pays, Lecointre a déclaré "j’ai pu constater la façon dont mes hommes faisaient leur travail. J’ai pu voir aussi la manière dont est en train de monter en puissance la force Takuba qui associe des Européens aux Français dans l’appui aux forces armées maliennes".



La deuxième étape de son séjour était la capitale malienne où il a rencontré le président et le vice-président de la transition, ainsi que la hiérarchie militaire, rapporte le même média.



Revenant sur ses échanges avec les autorités maliennes, Lecointre a précisé qu'elles ont porté sur ce "que pourraient être les évolutions ultérieures de l’engagement français, de l’engagement international", ajoutant "nous avons évoqué ces sujets-là avec les autorités politiques et militaires maliennes. Nous souhaitons que les Maliens nous aident à les aider et que nous coopérions le plus étroitement possible, Maliens et Français ensemble, puis Maliens et Européens ensemble. Et là, il y a du travail à faire".



Nadia Chahed













