Covid-19 en Mauritanie : Le transport de dÃ©pouille mortelle interdit

Le comité ministériel chargé d'évaluer la situation sanitaire a chargé les ministères de la Santé, des affaires islamiques et de l'intérieur à élaborer un protocole pour interdire le transport des morts en dehors des cimetières proches de l'aire géographique.



En séance ouverte depuis mercredi, le Comité chargé d’évaluer la situation épidémiologique a pris, ce vendredi certaines mesures pour limiter la propagation du Coronavirus. Parmi ces mesures, le renforcement des mesures de précaution et des mesures de protection en cas de décès résultant du Covid-19.



Selon ce Comité, la plupart des sources d’infection et de contact se situaient lors des procédures mortuaires (transport, toilette et inhumation des morts dus à la pandémie).



Ainsi, il a chargé les ministères de la santé, des affaires islamiques et de l’intérieur de proposer un protocole interdisant le transport des morts en dehors des cimetières proches de l’aire géographique et d’assurer un accompagnement religieux afin de garantir la mise en œuvre de toutes les procédures imposées par la charia en matière de toilette et de prière mortuaires et d’inhumation des morts par l’Association des Oulémas et Imams Mauritaniens.



Il a également appelé tous les citoyens à contribuer activement à la lutte contre la pandémie du Coronavirus.



